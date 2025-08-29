9000 патронов и 900 взрывателей. Как угрожали Играм-80 — в новом эпизоде «Спорт Крайма»

«Чемпионат» продолжает рассказывать о преступлениях в спорте. Специальный эпизод нашего криминального подкаста посвящён Олимпиаде-80 и тому, что ей угрожало. Речь не о массовом бойкоте со стороны США и их союзников. В центре внимания — внутренние угрозы.

Что можно узнать в выпуске:

Чего больше всего боялись в КГБ и МВД?

Какую роль в обеспечении безопасности московской Олимпиады сыграли воры в законе?

Кто и почему решил закрыть въезд в Москву на время Игр?

Все ответы — во втором эпизоде «Спорт Крайма»:

Помимо прочего, авторы и эксперты подкаста рассказывают, что большой проблемой в предолимпийской Москве стали разбойные нападения. Особенно часто они случались в районе Центра международной торговли на Краснопресненской набережной. Там были выявлены и обезврежены сразу семь бандитских группировок.

Кроме того, осенью 1979 года в ходе спецоперации «Ночная Москва» были ликвидированы две организации, которые курировали таксистов-нелегалов — те, в свою очередь, грабили пассажиров. Как выяснилось в процессе расследования, в преступной схеме было задействовано более 600 водителей.

Смотрите подкаст и на нашей платформе:

Телеграм-канал «Спорт Крайма»

«Спорт Крайм» — криминальный подкаст от «Чемпионата». В центре внимания истории спортсменов, которые были участниками или соучастниками реальных преступлений. Авторы подкаста вместе с экспертами — психологами, психиатрами, криминалистами и криминальными журналистами — исследуют личности преступников и их мотивы, разбираются, как на них влияло спортивное прошлое. А также описывают, как шло расследование.