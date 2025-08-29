В Gears of War: Reloaded сыграли более 1 млн человек за три дня

Студия The Coalition похвасталась успехами Gears of War: Reloaded — ремастера культового шутера 2006 года. Всего за три дня в новинку сыграли более 1 млн человек, за что разработчики уже поблагодарили всех причастных.

Фото: The Coalition

В эту цифру входят как покупатели шутера на ПК, PS5 и Xbox Series, так и подписчики сервиса Game Pass. Разработчики не раскрыли процент разделения аудитории.

Gears of War: Reloaded поступила в продажу 26 августа. В переиздании авторы представили обновлённую графику с поддержкой разрешения 4K и технологии HDR, увеличенную частоту кадров, а также мультиплеер и возможность пройти сюжетную кампанию в кооперативе. Тем временем у игры всего лишь 46% положительных отзывов в Steam — геймеры жалуются на вылеты из-за смены настроек графики и отсутствие заявленной в рекламе возможности играть вдвоём на одном устройстве.