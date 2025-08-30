Скидки
Фильм Мортал Комбат 2: дата выхода, когда выйдет

Фильм «Мортал Комбат 2» отложили до 15 мая 2026 года
Студия Warner Bros. внезапно объявила о переносе фильма «Мортал Комбат 2». Картина по культовой серии игр Mortal Kombat должна была выйти 24 октября, однако теперь премьера состоится лишь 15 мая 2026 года.

Как отмечают в издании Deadline, перенос наверняка связан с высокими рейтингами ленты в Сети — один только трейлер собрал около 107 млн просмотров. В Warner Bros. решили перенести картину на более популярный весенне-летний сезон, где будет куда меньше конкуренции, а дополнительное время авторы потратят на полировку спецэффектов.

В новой картине чемпионы Земного царства должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. Теперь к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана.

Главные роли в «Мортал Комбате 2» сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Режиссёром сиквела выступил постановщик первой части Саймон Маккуойд.

