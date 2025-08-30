Драма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо будет фильмом для взрослых

Сеть американских кинотеатров AMC раскрыла возрастной рейтинг «Битвы за битвой» — новой картины с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Ленту можно будет посмотреть лицам старше 17 лет из-за наличия нецензурной лексики, насилия и эротических сцен. Таким образом, это ещё одна картина исключительно для взрослых, в которой снялся культовый актёр.

«Битва за битвой» — новая работа Пола Томаса Андерсона, постановщика «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». Сюжет ленты расскажет о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.

Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»). Премьера картины состоится уже 26 сентября.