Минпросвещения составило список из 100 отечественных фильмов для изучения в школах

Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало список рекомендаций по изучению произведений отечественного кинематографа. Список из примерно 100 фильмов уже отправили в общеобразовательные организации.

В него вошли кинокартины, «снятые выдающимися отечественными режиссёрами, чей авторитет и мастерство прошли проверку временем». Среди них, например, комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», военная драма «Иди и смотри» Элема Климова, школьная драма «Чучело» Ролана Быкова и другие картины. В целом в списке преобладают советские фильмы про Великую отечественную войну.

Список фильмов, рекомендованных по изучению в образовательных учреждениях

Фото: Минпросвещения РФ

В Минпросвещении РФ рекомендуют использовать фрагменты кинофильмов из списка в качестве иллюстративного и дополнительного материала к рассматриваемым на уроках темам.