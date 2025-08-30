Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По триллеру «Долгая прогулка» пройдут экстремальные показы с беговыми дорожками

По триллеру «Долгая прогулка» пройдут экстремальные показы с беговыми дорожками
Аудио-версия:
Комментарии

18 сентября в России состоится премьера «Долгой прогулки» — триллера по произведению Стивена Кинга от Френсиса Лоуренса, режиссёра фильмов «Я — легенда» и «Голодные игры». Лента расскажет об одноимённой игре на выживание, где сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, сражаясь за свою жизнь.

Кинокомпания Lionsgate анонсировала необычную акцию: в США пройдут специальные показы фильма с беговыми дорожками. Зрители, как и герои фильма, должны будут идти на протяжении всего хронометража ленты — 1 час 48 минут — со скоростью не менее 4,8 км/ч. Сошедшие с пути не смогут продолжить просмотр и будут выведены из зала.

Отмечается, что мероприятие направлено в первую очередь на блогеров и инфлюэнсеров, однако в случае успеха ивент расширят в том числе и для самых обычных зрителей.

Премьера «Долгой прогулки» в США состоится уже 12 сентября. Ранее первые критики остались в восторге от ленты.

Материалы по теме
«Одна из лучших адаптаций Стивена Кинга»: первые критики хвалят «Долгую прогулку»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android