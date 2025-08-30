20 минут геймплея Hollow Knight: Silksong от IGN — релиз 4 сентября

Издание IGN опубликовало около 20 минут геймплея Hollow Knight: Silksong. Весь игровой материал был записан на выставке gamescom 2025, поэтому видео вышли без звука — только под отдельную музыку в жанре лоу-фай.

Так, первый фрагмент — это самое начало игры, где Хорнет сражается с безобидными на первый взгляд жуками. В финальном сегменте героиня встречается с боссом локации — Мшистой матерью.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Team Cherry.

Во втором отрывке Хорнет отправляется в новую локацию — Глубокие доки. В финале ролика героиня сражается с местным боссом — Кружевом.

Hollow Knight: Silksong поступит в продажу уже 4 сентября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а также в сервисе Game Pass. После релиза авторы продолжат выпускать новый контент для сиквела.