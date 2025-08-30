Скидки
Для Path of Exile 2 вышел апдейт «Третий эдикт» — с 4-м актом и бесплатными выходными

Студия Grinding Gear Games выпустила крупное обновление 0.3.0 для Path of Exile 2 под названием «Tретий эдикт». Оно уже доступно всем владельцам игры на ПК и консолях. Кроме того, для игры наступили бесплатные выходные — проект могут опробовать все желающие с 29 августа по 1 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Path of Exile. Права на видео принадлежат Grinding Gear Games.

С выходом апдейта в игру добавили четвёртый акт — в нём геймеры исследуют архипелаг Нгамакануи. Вместе с ним в PoE 2 добавили три мини-акта с 19 областями и 12 боссами, которые позволят прокачать персонажа до 65-го уровня и попасть в эндгейм без повторного прохождения сюжетной кампании.

Также в экшене появились спринт вне боя, переработанная система камней поддержки, улучшенный крафт, система торговли без присутствия продавца и множество новых навыков в древе развития. Полный список изменений доступен на официальном сайте игры.

Полноценный выход Path of Exile 2 из раннего доступа произойдёт не раньше ближайшей осени, однако разработчики сомневаются, что релиз состоится до 2026 года. Вместе с этим игра перейдёт на условно-бесплатную модель распространения.

