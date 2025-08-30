Классическое аниме «Призрак в доспехах» вышло в кинотеатрах России

28 августа в России состоялась премьера аниме «Призрак в доспехах». Культовый анимационный проект в жанре киберпанк уже показывают во многих киносетях страны с русским дубляжом или в оригинале с русскими субтитрами в формате 4К к 30-летию проекта.

Сюжет аниме переносит зрителя в 2029 год, когда человечество научилось подключать сознание напрямую к Сети. Главная героиня — майор Мотоко Кусанаги из элитного подразделения полиции — ищет кибертеррориста Кукловода, который умеет взламывать человеческую память. Ей предстоит не только поймать преступника, но и разобраться в себе.

«Призрак в доспехах» — одно из самых влиятельных японских произведений в истории кино. Проектом вдохновлялись многие знаменитые киберпанк-произведения, включая видеоигру Cyberpunk 2077, а также фильмы «Матрица», «Аватар» и «Бегущий по лезвию 2049».