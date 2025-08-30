Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Классическое аниме «Призрак в доспехах» вышло в кинотеатрах России

Классическое аниме «Призрак в доспехах» вышло в кинотеатрах России
Аудио-версия:
Комментарии

28 августа в России состоялась премьера аниме «Призрак в доспехах». Культовый анимационный проект в жанре киберпанк уже показывают во многих киносетях страны с русским дубляжом или в оригинале с русскими субтитрами в формате 4К к 30-летию проекта.

Сюжет аниме переносит зрителя в 2029 год, когда человечество научилось подключать сознание напрямую к Сети. Главная героиня — майор Мотоко Кусанаги из элитного подразделения полиции — ищет кибертеррориста Кукловода, который умеет взламывать человеческую память. Ей предстоит не только поймать преступника, но и разобраться в себе.

«Призрак в доспехах» — одно из самых влиятельных японских произведений в истории кино. Проектом вдохновлялись многие знаменитые киберпанк-произведения, включая видеоигру Cyberpunk 2077, а также фильмы «Матрица», «Аватар» и «Бегущий по лезвию 2049».

Материалы по теме
Главный кинохит 2025 года. Как «Кей-поп-охотницы на демонов» захватили весь мир
Главный кинохит 2025 года. Как «Кей-поп-охотницы на демонов» захватили весь мир
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android