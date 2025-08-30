Сериал «Декстер: Воскрешение» получает высочайшие оценки от зрителей

11 июля стартовал сериал «Декстер: Воскрешение» — прямое продолжение «Декстера: Новая кровь» и культового «Декстера», выходившего в конце 2000-х. К роли главного героя в сиквеле снова вернулся актёр Майкл Си Холл — его персонаж вновь начинает вести преступную деятельность, связавшись с властными структурами Нью-Йорка.

Первый сезон шоу постепенно подходит к концу с невероятными рейтингами. Так, на агрегаторе IMDb средняя оценка «Воскрешения» составляет 9,2 балла из 10 на основе более чем 50 тысяч отзывов. Шоу входит в десятку самых высокооценённых сериалов в истории сервиса, уступая разве что «Во все тяжкие», «Братьям по оружию», «Чернобылю» и документальным проектам о природе от BBC.

Кроме того, почти все эпизоды нового шоу получили оценку выше 9 баллов, а девятый, предпоследний эпизод и вовсе стал одним из самых оценённых эпизодов в истории платформы с рейтингом 9,8. В своих обзорах сериала зрители хвалят напряжённый сюжет, удачное возвращение в современный Нью-Йорк, отличную актёрскую игру и множество запоминающихся сцен.

Оценки эпизодов «Декстера: Воскрешение» Фото: Series Graph

Первый сезон «Декстера: Воскрешение» завершится 5 сентября с выходом десятого эпизода. Тем временем авторы уже работают над вторым сезоном шоу.