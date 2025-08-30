Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Декстер: Воскрешение» получает высочайшие оценки от зрителей

Сериал «Декстер: Воскрешение» получает высочайшие оценки от зрителей
Аудио-версия:
Комментарии

11 июля стартовал сериал «Декстер: Воскрешение» — прямое продолжение «Декстера: Новая кровь» и культового «Декстера», выходившего в конце 2000-х. К роли главного героя в сиквеле снова вернулся актёр Майкл Си Холл — его персонаж вновь начинает вести преступную деятельность, связавшись с властными структурами Нью-Йорка.

Первый сезон шоу постепенно подходит к концу с невероятными рейтингами. Так, на агрегаторе IMDb средняя оценка «Воскрешения» составляет 9,2 балла из 10 на основе более чем 50 тысяч отзывов. Шоу входит в десятку самых высокооценённых сериалов в истории сервиса, уступая разве что «Во все тяжкие», «Братьям по оружию», «Чернобылю» и документальным проектам о природе от BBC.

Кроме того, почти все эпизоды нового шоу получили оценку выше 9 баллов, а девятый, предпоследний эпизод и вовсе стал одним из самых оценённых эпизодов в истории платформы с рейтингом 9,8. В своих обзорах сериала зрители хвалят напряжённый сюжет, удачное возвращение в современный Нью-Йорк, отличную актёрскую игру и множество запоминающихся сцен.

Оценки эпизодов «Декстера: Воскрешение»

Оценки эпизодов «Декстера: Воскрешение»

Фото: Series Graph

Первый сезон «Декстера: Воскрешение» завершится 5 сентября с выходом десятого эпизода. Тем временем авторы уже работают над вторым сезоном шоу.

Материалы по теме
Сериал «Декстер: Первородный грех» закрыли — ранее шоу продлили на второй сезон
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android