Disney представила мультфильм «Ледниковый период: Точка кипения» — премьера в 2027 году

Кинокомпания Disney представила первый тизер мультфильма «Ледниковый период 6». В нём авторы раскрыли официальное название ленты: «Ледниковый период: Точка кипения». Премьера ленты состоится 5 февраля 2027 года.

«Ледниковый период 6» — продолжение знаменитой франшизы, действие которой разворачивается 20 тысяч лет назад, во времена ледникового периода. О планах по созданию ленты в Disney сообщали ещё в 2022 году, однако работа началась лишь совсем недавно.

Оригинальные мультфильмы разрабатывала студия Blue Sky, однако в 2021 году она была закрыта — своё решение в Disney оправдали пандемийными издержками. Сейчас проект курирует внутренняя команда Walt Disney Animation Studios.