Whitemon из Tundra не сыграет на The International 2025 — его заменит Tobi

Саппорт Tundra Esports по Dota 2 Мэтью Whitemon Филмон пропустит The International 2025. На чемпионате мира его заменит Тобиас Tobi Бучнер.
Сообщается, что Whitemon не сможет сыграть на «Инте» из-за визовых проблем. Вероятно, он не смог получить документы и выехать из Индонезии из-за продолжающихся массовых протестов в Джакарте.
Tobi в минувшем сезоне долгое время оставался без команды. Он выступал за MOUZ в конце 2024 года, а затем пытался отобраться на TI14 в составе микса BanyaPivoSamogon с Lelis и Ulnit, но не смог пройти открытые квалификации.
Состав Tundra Esports на The International 2025:
- Ремко Crystallis Аретс;
- Божидар bzm Богданов;
- Нета 33 Шапира;
- Мартин Saksa Саздов;
- Тобиас Tobi Бучнер.
Ранее с турнира в полном составе снялась Gaimin Gladiators. Её заменила Yakutou Brothers.