Whitemon из Tundra не сыграет на The International 2025 — его заменит Tobi

Саппорт Tundra Esports по Dota 2 Мэтью Whitemon Филмон пропустит The International 2025. На чемпионате мира его заменит Тобиас Tobi Бучнер.

Сообщается, что Whitemon не сможет сыграть на «Инте» из-за визовых проблем. Вероятно, он не смог получить документы и выехать из Индонезии из-за продолжающихся массовых протестов в Джакарте.

Tobi в минувшем сезоне долгое время оставался без команды. Он выступал за MOUZ в конце 2024 года, а затем пытался отобраться на TI14 в составе микса BanyaPivoSamogon с Lelis и Ulnit, но не смог пройти открытые квалификации.

Состав Tundra Esports на The International 2025:

Ремко Crystallis Аретс;

Божидар bzm Богданов;

Нета 33 Шапира;

Мартин Saksa Саздов;

Тобиас Tobi Бучнер.

Ранее с турнира в полном составе снялась Gaimin Gladiators. Её заменила Yakutou Brothers.