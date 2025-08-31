Скидки
Whitemon из Tundra не сыграет на The International 2025 — его заменит Tobi
Саппорт Tundra Esports по Dota 2 Мэтью Whitemon Филмон пропустит The International 2025. На чемпионате мира его заменит Тобиас Tobi Бучнер.

Сообщается, что Whitemon не сможет сыграть на «Инте» из-за визовых проблем. Вероятно, он не смог получить документы и выехать из Индонезии из-за продолжающихся массовых протестов в Джакарте.

Tobi в минувшем сезоне долгое время оставался без команды. Он выступал за MOUZ в конце 2024 года, а затем пытался отобраться на TI14 в составе микса BanyaPivoSamogon с Lelis и Ulnit, но не смог пройти открытые квалификации.

Состав Tundra Esports на The International 2025:

  • Ремко Crystallis Аретс;
  • Божидар bzm Богданов;
  • Нета 33 Шапира;
  • Мартин Saksa Саздов;
  • Тобиас Tobi Бучнер.

Ранее с турнира в полном составе снялась Gaimin Gladiators. Её заменила Yakutou Brothers.

