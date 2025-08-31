Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Ричера» Алан Ричсон всё же не сыграет Бэтмена в киновселенной DC

Звезда «Ричера» Алан Ричсон всё же не сыграет Бэтмена в киновселенной DC
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр Алан Ричсон пообщался с изданием Variety. В небольшом интервью звезда «Ричера» рассказал о своём будущем в киновселенной DC, в которой артист хотел сыграть Бэтмена.

Как оказалось, совсем недавно Ричсон пообщался с главой франшизы Джеймсом Ганном и они пришли к соглашению, что актёр обязательно сыграет какого-нибудь значимого персонажа. Однако это точно будет не Бэтмен.

Не хочу вводить людей в заблуждение. Мы обсудили Бэтмена, однако я твёрдо уверен, что этой роли нет в моём будущем. Я думаю, что в нём есть что-то другое с киновселенной DC.

Таким образом, Джеймс Ганн продолжает поиски Бэтмена в киновселенной DC. Сейчас Тёмного рыцаря также играет Роберт Паттинсон, однако фильмы с ним не входят в общий канон новой франшизы. Премьера кинокомикса «Бэтмен 2» состоится в октябре 2027 года.

Материалы по теме
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android