С 1 сентября в России можно будет ограничить звонки от юридических организаций

С 1 сентября в России можно будет ограничить звонки от юридических организаций
Комментарии

С 1 сентября россияне смогут ограничивать поступающие им массовые звонки и разрешать вызовы только от определённых организаций. Об этом сообщает «Комменрсантъ» со ссылкой на закон о защите граждан от мошенников.

Документ подразумевает обязательную маркировку звонков от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это значит, что операторы связи России, с сетей которых совершаются такие вызовы, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка — она будет отображаться на смартфонах абонентов.

При входящем вызове на экране телефона появятся номер и название компании или ИП, их коммерческое обозначение и категория звонка. Это может быть «Банк», «Реклама», «Недвижимость» или «Услуги связи». Настроить входящие вызовы можно будет через личный кабинет на сайте мобильного оператора.

