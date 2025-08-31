Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для симулятора фермера Stardew Valley выйдет апдейт 1.7

Для симулятора фермера Stardew Valley выйдет апдейт 1.7
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчик Эрик Барон анонсировал новый патч для Stardew Valley под версией 1.7. Никаких деталей о нём нет, однако сейчас создатель симулятора фермера активно работает над обновлением.

Барон не стал называть даже примерных сроков выхода патча — сам анонс был сделан на фоне множества слухов в Сети. При этом разработчик попытается сделать так, чтобы создание нового патча для Stardew Valley никак не повлияло на работу над его следующей игрой — Haunted Chocolatier.

Подтверждаю: обновление Stardew Valley 1.7 будет. Даты релиза нет, примерных сроков нет. Но оно выйдет. По моему плану создание патча никак не помешает разработке Haunted Chocolatier.

Stardew Valley вышла на ПК в 2016 году. Позднее игру портировали на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также на iOS и Android. Это самая высокооценённая игра в Steam: её рекомендуют 98% пользователей сервиса. Недавно общий тираж проекта достиг 40 млн копий.

Материалы по теме
Stardew Valley признали лучшей игрой для снятия стресса и расслабления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android