Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Спасибо и вам»: Элайджа Вуд поблагодарил фанатов «Властелина колец» за любовь к трилогии

«Спасибо и вам»: Элайджа Вуд поблагодарил фанатов «Властелина колец» за любовь к трилогии
Аудио-версия:
Комментарии

Знаменитый американский актёр Элайджа Вуд поучаствовал в сессии вопросов-ответов на форуме Reddit. Звезда «Властелина колец» поблагодарил аудиторию за любовь к трилогии Питера Джексона, в которой он сыграл одну из главных ролей.

С премьеры фильмов прошло больше 20 лет, однако актёр продолжает получать благодарности за то, какое позитивное влияние «Властелин колец» оказывает на людей до сих пор.

От лица одного из тысячи создателей «Властелина колец» — всегда пожалуйста. Одно из самых дорогих воспоминаний о работе над этими фильмами — это то, как они находят отклик в сердцах зрителей. Мне очень дорого, что они помогают людям пережить тяжёлые моменты в их жизнях. В этом и проявляется настоящая, удивительная сила искусства и то, как персонажи и истории резонируют в книгах, а затем и на экранах. Мы получаем много историй о любви и взаимной связи, и это бесконечный дар — быть причастным к созданию этих фильмов. Так что спасибо и вам.

Ближайшим проектом с Элайджей Вудом станет фильм «Токсичный мститель». Лента выйдет в кинотеатрах России уже 4 сентября и расскажет, как обычный уборщик случайно превращается в мутировавшего супергероя и вступает в борьбу с жадными корпорациями.

Материалы по теме
Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд назвал любимые видеоигры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android