Сериал Газета по Офису (2025): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Газета» — продолжения культового «Офиса»
Комментарии

Уже 4 сентября состоится премьера сериала «Газета». Продолжение культового «Офиса» расскажет историю Нэда Сэмпсона, которому предстоит возродить печатное СМИ, пришедшее в упадок. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и знаменитый «Офис».

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — их можно будет посмотреть в один день, 4 сентября, в онлайн-кинотеатре Peacock.

Расписание выхода сериала «Газета» по вселенной «Офиса»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 сентября
2-я серия4 сентября
3-я серия4 сентября
4-я серия4 сентября
5-я серия4 сентября
6-я серия4 сентября
7-я серия4 сентября
8-я серия4 сентября
9-я серия4 сентября
10-я серия4 сентября
