Расписание выхода сериала «Газета» — продолжения культового «Офиса»
Уже 4 сентября состоится премьера сериала «Газета». Продолжение культового «Офиса» расскажет историю Нэда Сэмпсона, которому предстоит возродить печатное СМИ, пришедшее в упадок. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и знаменитый «Офис».
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — их можно будет посмотреть в один день, 4 сентября, в онлайн-кинотеатре Peacock.
Расписание выхода сериала «Газета» по вселенной «Офиса»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 сентября
|2-я серия
|4 сентября
|3-я серия
|4 сентября
|4-я серия
|4 сентября
|5-я серия
|4 сентября
|6-я серия
|4 сентября
|7-я серия
|4 сентября
|8-я серия
|4 сентября
|9-я серия
|4 сентября
|10-я серия
|4 сентября
Комментарии