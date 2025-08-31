Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мудрая история с нюансами»: Джуд Лоу — о роли Путина в фильме «Кремлёвский волшебник»

Американский актёр Джуд Лоу прокомментировал свою игру в фильме «Кремлёвский волшебник» — экранизации одноимённой книги Джулиано да Эмполи. Картина расскажет историю политтехнолога Вадима Баранова, который в 1990-х становится советником будущего президента России.

Лоу сыграл в ленте Владимира Путина и считает, что это умная картина со множеством нюансов. Актёр полностью доверяет видению режиссёра Оливье Ассайяса, который показал историю президента страны с разных сторон.

Надеюсь, это прозвучит не так наивно, но я не боялся последствий от съёмок в «Кремлёвском волшебнике». Я был уверен, что в руках Оливье и сценария эта история будет рассказана мудро, с нюансами и вниманием. Мы не искали споры ради споров. Это персонаж в большой истории. Мы не пытались убедить кого-то в чём-то.

Премьера фильма «Кремлёвский волшебник» состоится уже сегодня на Венецианском кинофестивале. В широкий прокат лента должна выйти в начале 2026 года.