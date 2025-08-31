Скидки
Аниме Магическая битва, 3-й сезон: дата выхода, когда выйдет, трейлер

Третий сезон аниме «Магическая битва» стартует в январе — трейлер
Кинокомпания Toho Animation представила дебютный трейлер третьего сезона аниме «Магическая битва». Продолжение сверхпопулярного японского мультсериала стартует уже в январе 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Toho Animation. Права на видео принадлежат Toho.

Таким образом, шоу вернётся на экраны спустя два с половиной года после выхода второго сезона. Сюжет «Магической битвы» продолжит историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении.

Ранее шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса. Проект признали самым популярным аниме-сериалом в 2023 году — оно обошло по показателям даже «Атаку титанов» и «Ван-Пис».

