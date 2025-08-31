Знаменитый российский шутер Escape from Tarkov скоро выйдет в Steam. Об этом в соцсетях сообщил глава студии Battlestate Games Никита Буянов.

Разработчик приложил к своему посту скриншот возможной страницы в магазине Valve и заявил, что все детали сообщит позже.

Да! Страница Escape from Tarkov в Steam скоро будет доступна.

Все подробности позже.

Возможный вид страницы Escape from Tarkov в Steam Фото: Соцсети Никиты Буянова

Escape from Tarkov — хардкорный шутер от первого лица, который находится в состоянии закрытого бета-тестирования с 2017 года. Полноценный релиз игры состоится 15 ноября 2025 года, возможно, именно в этот день «Тарков» доберётся до магазина Valve. Чем именно будет отличаться релизная версия от текущей, пока неизвестно.