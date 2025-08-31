«Шедевр Пак Чхан Ука»: критики хвалят фильм «Метод исключения» от режиссёра «Олдбоя»

30 августа на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма No Other Choice («Метод исключения») — новой работы корейского режиссёра Пак Чхан Ука, создателя «Олдбоя». Фильм расскажет о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Сперва герой пытается найти новую работу, однако в итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить себе должность. Ленту уже посмотрели журналисты и опубликовали свои обзоры.

Так, рейтинг картины на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 100% — все 17 критиков рекомендуют фильм к просмотру. Они называют ленту удачной смесью комедии, триллера и боевика, в которой блистает Ли Бён-хон, звезда «Игры в кальмара». Некоторые и вовсе считают фильм шедевром режиссёра, который ранее отличился в «Олдбое» и «Служанке».

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Метод исключения»

«Метод исключения» — не только самый смешной фильм Пака, но и самый человечный. И это высокая похвала для такой жестокой комедии, как эта.

Фильм существует по собственной логике, какой бы абсурдной она ни была. Это одновременно и сатира, и жестокий триллер, и семейная мелодрама, и фарс.

Эта жуткая история одновременно смешная, трогательная и ужасающая. Последний фильм Пак Чхан Ука не оставляет вам другого выбора, кроме как посмотреть его.

Возможно, это не главный шедевр Пака, но на данный момент это лучший фильм Венецианского кинофестиваля.

Этот фильм — настоящее произведение искусства, которое вполне может считаться шедевром Чхан Ука. Учитывая, что именно этот человек снял «Служанку», это говорит о многом.

«Метод исключения» официально выйдет в кинотеатрах России 4 декабря.