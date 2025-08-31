Сборы фильма ужасов «Орудия» превысили $ 250 млн — хоррор возглавил чарты США

По итогам четвёртого уикенда фильм ужасов «Орудия» заработал в США $ 134 млн. Хоррор Зака Креггера умудрился вернуть себе первое место в местных чартах, несмотря на конкуренцию с другими летними новинками.

Общие сборы «Орудий» тем временем превысили $ 250 млн. Лента продолжает показывать большую выдержку в кинотеатрах, и постепенно приближается к самому кассовому хоррору 2025 года — «Грешникам». Лента Райана Куглера собрала в прокате $ 366 млн, также показав отличные сборы на протяжении месяца. Близок также результат и к «Пункту назначения: Узы крови» — он собрал около $ 300 млн.

«Орудия» рассказывают о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. Главные роли в ленте исполнили Джош Бролин («Дюна»), Джулия Гарнер («Хорошо быть тихоней») и Эми Мэдиган («Прощай, детка, прощай»). Неофициальная премьера ленты в России состоялась 14 августа.