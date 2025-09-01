«Доктор Динозавров» возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, мультфильм «Доктор Динозавров» стал лидером проката в России за прошедшие выходные. Картина заработала за уикенд 48-49 млн рублей.

На втором месте оказался хоррор «Выход 8», собравший 43-44 млн рублей за уик-энд значительно превзойдут предстартовые прогнозы и станут новым рекордом для японского игрового кино. Третья строчка принадлежит семейной комедии «Семейный призрак» — её сборы составили 29-30 млн рублей.

Несмотря на появление двух прямых конкурентов, продолжает пользоваться спросом главный летний хит «На деревню дедушке» со сборами за уикенд в 12,5-13 млн рублей.

«Доктор Динозавров» рассказывает про Фила Динозаврова, жизнь которого летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» — всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал в мезозой.