Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Disney анонсировала новый мультфильм Hexed и показала первый арт — премьера в 2026 году

Disney анонсировала новый мультфильм Hexed и показала первый арт — премьера в 2026 году
Комментарии

Издание Variety сообщило о новом анонсе компании Disney — она представила свой следующий полнометражный мультфильм под названием Hexed. Вместе с этим появился первый логотип картины и её арт, из которого пока мало что понятно.

Логотип мультфильма

Фото: Disney

Первый арт

Фото: Disney

Hexed расскажет о подростке и его матери-перфекционистке, которые обнаруживают, что его необычность может быть связана с магическими способностями, которые перевернут их жизнь и тайный мир магии с ног на голову.

Создателями нового проекта компании выступают выступают Джози Тринидад (сценаристка «Зверополиса») и Джейсон Хэнд (режиссёр «Моаны 2»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android