Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработчики Hollow Knight: Silksong подтвердили цену игры в $ 20

Разработчики Hollow Knight: Silksong подтвердили цену игры в $ 20
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Team Cherry после череды слухов от инсайдеров подтвердила, что цена Hollow Knight: Silksong действительно составил всего $ 20. То есть это примерно чуть больше 1,5 тысячи рублей.

Продолжение культовой метроидвании развернётся в королевстве Фарлум, которое будет гораздо масштабнее мира из первой части Холлоунеста. Некоторые базовые механики останутся прежними: например, для открытия карты Хорнет нужно будет найти определённого персонажа, который поделится с ней информацией о близлежащей территории. Кроме того, в новой игре заявлено 40 боссов.

Hollow Knight: Silksong поступит в продажу уже 4 сентября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а также в сервисе Game Pass. После релиза авторы продолжат выпускать новый контент для сиквела.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android