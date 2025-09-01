Разработчики Hollow Knight: Silksong подтвердили цену игры в $ 20

Студия Team Cherry после череды слухов от инсайдеров подтвердила, что цена Hollow Knight: Silksong действительно составил всего $ 20. То есть это примерно чуть больше 1,5 тысячи рублей.

Продолжение культовой метроидвании развернётся в королевстве Фарлум, которое будет гораздо масштабнее мира из первой части Холлоунеста. Некоторые базовые механики останутся прежними: например, для открытия карты Хорнет нужно будет найти определённого персонажа, который поделится с ней информацией о близлежащей территории. Кроме того, в новой игре заявлено 40 боссов.

Hollow Knight: Silksong поступит в продажу уже 4 сентября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а также в сервисе Game Pass. После релиза авторы продолжат выпускать новый контент для сиквела.