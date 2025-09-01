В DC до сих пор работают над сериалом про Аманду Уоллер
Поделиться
Во время недавнего интервью режиссёр и глава обновлённой киновселенной DC Джеймс Ганн рассказал, что над сериалом про Аманду Уоллер до сих пор активно работают.
По словам Ганна, он с нетерпением ждёт, когда Виола Дэвис вновь примерит на себя образ Уоллер и порадует фанатов узнаваемой ролью.
Мы работаем над этим, так что посмотрим, что получится. Создание чего-то одного продвигается лучше, чем другого, и в случае с этим проектом это правда. Но мне не терпится увидеть, как Виола снова станет Амандой Уоллер.
Сериал разрабатывают сценарист «Хранителей» Кристал Генри и создатель «Рокового патруля» Генри Карвер.
Комментарии
- 1 сентября 2025
-
11:00
-
10:17
-
09:32
-
08:56
-
08:11
-
07:47
- 31 августа 2025
-
18:42
-
17:58
-
17:17
-
16:30
-
15:50
-
14:52
-
14:11
-
13:32
-
12:59
-
12:29
-
02:36
- 30 августа 2025
-
18:46
-
18:05
-
17:25
-
16:40
-
15:51
-
14:58
-
14:16
-
13:37
-
12:56
-
12:24
-
01:45
- 29 августа 2025
-
20:22
-
20:05
-
20:04
-
19:25
-
19:01
-
18:26
-
18:24