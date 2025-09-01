Начались съёмки фильма ужасов «Глиноликий» от DC

На днях стартовали съёмки фильма «Глиноликий» от DC. Сценарий к ленте приготовил Майка Флэнаган, создатель «Призрака дома на холме» и режиссёр «Доктора Сна».

Фильм станет следующим крупным проектом DC Studios после «Супергёрл». Режиссёром выступает Джеймс Уоткинс — автор знаменитого триллера «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем. Главную роль исполняет Том Рис Харрис («Под подозрением»).

Глиняный — злодей из комиксов о Бэтмене, способный менять облик. Изначально Глиноликий был довольно успешным актёром, который после того, как стал преступником, взял себе имя персонажа, которого он сыграл в фильме ужасов. Он появлялся в различных фильмах, сериалах, анимационных работах, видеоиграх и прочем.

«Глиноликий» выйдет в кино 11 сентября 2026 года.