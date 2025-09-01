OverDrive раскрыл возможные планы Virtus.Pro в CS 2 после ухода electronic

Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков на YouTube-канале BetBoom Esports высказал своё мнение о том, каким может быть обновлённый состав VP. По его словам, Илья Perfecto Залуцкий вполне может примерить на себя роль капитана:

Как вариант Perfecto сделают капитаном и возьмут кого-то молодого. Если будут покупать, то я даже не знаю кого. Я уверен, что Боря magixx не пойдёт в VP. Если будет иначе, то я залезу в долги, чтобы выкупить его обратно.

Напомним, 29 августа Virtus.pro официально отправила electronic в запас, сославшись на неудовлетворительные результаты. На BLAST Open Fall 2025 команда сенсационно проиграла североамериканскому коллективу M80 со счётом 1:2, заработав лишь $ 5 тыс. Кто займет вакантное место в составе, клуб пока не объявил.