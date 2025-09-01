Скидки
«Хоть кого набери — всё равно будут смотреть»: Recrent — о популярности состава NAVI в CS

«Хоть кого набери — всё равно будут смотреть»: Recrent — о популярности состава NAVI в CS
Стример и контент-мейкер Дмитрий Recrent Осинцев во время своей трансляции на Twitch поделился мнением о феноменальной популярности состава Natus Vincere по CS 2. По его словам, несмотря на неудачные выступления и регулярные изменения в ростере, интерес к команде остаётся на стабильно высоком уровне:

Cостав уже тысячу раз поменялся, но фанбаза всё равно огромная. Мне кажется, они готовы за любым составом смотреть. Хоть кого набери — всё равно будут смотреть за NAVI, потому что это они.

Тем временем NAVI продолжает серию неудач. Команда заняла 9–12-е место на BLAST Open Fall 2025 после поражения от M80. Это уже третий подряд провальный турнир для коллектива — ранее аналогичный результат был показан на BLAST Bounty Fall 2025 и Esports World Cup 2025.

Райз предложил для NAVI собрать новый состав
Райз предложил NAVI собрать новый состав по CS 2 с s1mple, zont1x и magixx
