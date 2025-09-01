Скидки
Крис Хемсворт рассказал, выйдет ли «Тор 5»

Крис Хемсворт рассказал, выйдет ли «Тор 5»
В недавнем интервью актёр Крис Хемсворт ответил на вопрос, выйдет ли когда-нибудь пятая часть «Тора». По словам актёра, он не может дать однозначного ответа на этот вопрос.

Не знаю. Посмотрим, куда нас приведут «Мстители: Судный день». Мы как бы разбираем всё это по ходу разговора и выясняем, куда пойдёт каждый из этих персонажей.

В конце октября 2024 года инсайдер Дэниел Рихтман со ссылкой на свои источники рассказал, что Marvel уже запустила в производство пятую часть «Тора» с Крисом Хемсвортом в главной роли. Имя режиссёра будущей картины пока держится в секрете.

Напомним, мировая премьера последнего фильма про этого героя, «Тор: Любовь и гром», состоялась в июле 2017 года. Картина провалилась в прокате и не понравилась фанатам.

Тайка Вайтити точно не снимет картину
Тайка Вайтити не подписан на съёмки «Тора 5»
