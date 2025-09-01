На условиях аренды N0rb3r7 присоединился к команде HOTU по CS 2

Давид n0rb3r7 Даниелян официально присоединился к составу HOTU по CS 2. Переход состоялся на правах аренды — об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале. Игрок поможет команде на предстоящем турнире ESL Pro League Season 22.

Фото: HOTU

N0rb3r7 не выступал на про-сцене с декабря 2024 года после того, как был переведён в запас Virtus.pro из-за неудачного выступления команды на Perfect World Shanghai Major. С тех пор он периодически появлялся в миксах и стаках на квалификациях, но до полноценного возвращения в тир-1 не доходило.

ESL Pro League Season 22 стартует 27 сентября и продлится до 12 октября. Призовой фонд турнира — $ 400 тыс.