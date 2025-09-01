Скидки
Одна из кандидаток на роль Шторм в Marvel ответила на вопрос, сыграет ли она героиню

Одна из кандидаток на роль Шторм в Marvel ответила на вопрос, сыграет ли она героиню
Пока новых актёров, которые сыграют Людей Икс в будущем киновселенной Marvel, не раскрывают, фанаты сами спрашивают у потенциальных кандидатов, кто мог бы стать одним из членов команды.

Актриса Кирби Хауэлл-Батист уклончиво ответила на вопрос о том, сыграет ли она Шторм в киновселенной Marvel, отметив, что «знает что-то, чего не знают все».

Она не сказала «Да». Она не сказала «Нет». Но она широко улыбнулась, намекая, что знает что-то, чего не знаем мы.

По слухам, в киновселенной Marvel запустят арку с Людьми Икс после фильма «Мстители: Судный день», премьера которого состоится 17 декабря 2027 года.

