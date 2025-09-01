Magisk перешёл в состав Astralis по CS 2

Киберспортивная организация Astralis анонсировала изменения в составе по CS 2. В команду пришёл Эмиль Magisk Рейф, который ранее играл за Team Falcons. Он заменил Мартина stavn Лунда.
Stavn выступал за Astralis с ноября 2023 года, за это время команда добилась значительных успехов, включая попадание в топ-4 на IEM Chengdu 2024, ESL Pro League Season 19 и BLAST Premier: World Final 2024, а также участие в финалах PGL Astana 2025 и FISSURE PLAYGROUND 1 — CS.
Magisk уже играл за Astralis с 2018 по 2021 год, став с командой чемпионом трёх мэйджоров. В дальнейшем он выиграл BLAST.tv Paris Major 2023 с Team Vitality и присоединился к Team Falcons, состав которой покинул в июне 2025 года.
Текущий состав Astralis:
- Николай device Ридтц;
- Виктор Staehr Штер;
- Жакоб Jabbi Найгард;
- Расмус HooXi Нилсен;
- Эмиль Magisk Рейф.