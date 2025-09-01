Из фильма в сериал: Уорик Дэвис вернётся к своей роли в «Гарри Поттере»

Несмотря на то что до этого в касте сериала по «Гарри Поттеру» не было актёров из оригинальных фильмов, тенденция всё же изменится! Согласно информации The Hollywood Reporter, актёр Уорик Дэвис вернётся к роли профессора Филиуса Флитвика.

Вместе с этим объявили других актёров, которые будут играть персонажей в шоу

Крэбб — Финн Стивенс;

Гойл — Уильям Нэш;

Дин Томас — Элайджа Ошин;

Помона Стебль — Сирин Саба;

Кутберт Биннс — Ричард Дерден;

Мадам Помфри — Брид Бреннан;

Крюкохват —Ли Гилл.

Актёрский состав следующий: Хагрида сыграет Ник Фрост, Гарри, Гермиону и Рона воплотят Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластар Стаут соответственно. Актёра на роль Волан-де-Морта уже нашли, но раскрывать его не планируют до премьеры.

Первый сезон выйдет в 2027 году. По данным Redanian Intelligence, он завершится на моменте, когда Хагрид вместе с Роном, Гарри, Гермионой и другими детьми отправится в Хогвартс на лодках.