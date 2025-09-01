Драма «Альфа» Жюлии Дюкурно вообще не выйдет в России

Кинокомпания «Экспонента Фильм» объявила о том, что фильм «Альфа» не выйдет в официальный российский прокат. Это произошло спустя несколько дней после переноса картины в стране на неопределённый срок — изначально лента должна была выйти в России 25 сентября.

В прокатчике отметили, что сделали всё возможное, однако решение было принято со стороны правообладателя.

Новая картина Жюлии Дюкурно «Альфа» не выйдет в российский прокат. Выпуск отменён по решению правообладателя. Компания «Экспонента фильм» приложила все возможные усилия для выхода картины в России. Мы приносим свои извинения за все возможные неудобства и очень надеемся на ваше понимание!

Лента рассказывает историю Альфы, проблемной 13-летней девочки, которая живёт со своей матерью-одиночкой в условиях распространения странного нового заболевания. Оно передаётся через кровь и медленно превращает своих жертв в мрамор. Однажды Альфа возвращается из школы с татуировкой на руке, и её мать начинает опасаться, что она тоже подхватила заразу.

Фильм дебютировал на Каннском кинофестивале – 2025 прошедшей весной. Главные роли в ленте исполнили Тахар Рахим, Голшифте Фарахани, Мелисса Борос и Эмма Маки.