Стала известна точная дата выхода Hollow Knight: Silksong

Австралийская студия Team Cherry опубликовала точную дату выхода Hollow Knight: Silksong — продолжения одной из самых популярных игр за последние годы. Игра выйдет вечером 4 сентября в том числе и в России.

Так, в нашей стране игра станет доступна 4 сентября в 17:00 мск на ПК в Steam, а также на консолях и в сервисе Game Pass. Предзаказов и, соответственно, предзагрузки игры не будет. Цена проекта составит $ 20, стоимость новинки в РФ станет известна вместе с поступлением в продажу.

Точная дата выхода Hollow Knight: Silksong

ПК, консоли и Game Pass — 4 сентября в 17:00 мск.

Hollow Knight: Silksong — продолжение популярной метроидвании Hollow Knight, вышедшей в 2017 году. После релиза авторы продолжат поддерживать новинку новым контентом, о котором станет известно позднее.