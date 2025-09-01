Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Hollow Knight Silksong (Холлоу Найт Силксонг) — когда выйдет, точная дата выхода, во сколько можно играть

Стала известна точная дата выхода Hollow Knight: Silksong
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийская студия Team Cherry опубликовала точную дату выхода Hollow Knight: Silksong — продолжения одной из самых популярных игр за последние годы. Игра выйдет вечером 4 сентября в том числе и в России.

Так, в нашей стране игра станет доступна 4 сентября в 17:00 мск на ПК в Steam, а также на консолях и в сервисе Game Pass. Предзаказов и, соответственно, предзагрузки игры не будет. Цена проекта составит $ 20, стоимость новинки в РФ станет известна вместе с поступлением в продажу.

Точная дата выхода Hollow Knight: Silksong

  • ПК, консоли и Game Pass — 4 сентября в 17:00 мск.

Hollow Knight: Silksong — продолжение популярной метроидвании Hollow Knight, вышедшей в 2017 году. После релиза авторы продолжат поддерживать новинку новым контентом, о котором станет известно позднее.

Материалы по теме
Видео
20 минут геймплея Hollow Knight: Silksong от IGN — релиз 4 сентября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android