Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер семейной комедии «Мужские правила моего деда» — в кино со 2 октября

Трейлер семейной комедии «Мужские правила моего деда» — в кино со 2 октября
Комментарии

Кинокомпания «Наше кино» представила большой трейлер фильма «Мужские правила моего деда». Семейная комедия выйдет в кинотеатрах России уже 2 октября.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Лента расскажет о Викторе Степановиче, деде советской закалки, который вместе со своим внуком отправляется в незабываемое путешествие, чтобы воспитать в нём настоящего мужчину.

Главные роли в проекте сыграли Роман Мадянов («По щучьему велению»), Максим Матузный («На солнце, вдоль рядов кукурузы»), Агата Муцениеце («Возмездие») и Глеб Бочков («Стрельцов»). Режиссёром выступил Павел Воронин («Ухожу красиво»).

Также читают
Главный кинохит 2025 года. Как «Кей-поп-охотницы на демонов» захватили весь мир
Главный кинохит 2025 года. Как «Кей-поп-охотницы на демонов» захватили весь мир
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android