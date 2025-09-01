Скидки
Умер Радна Сахалтуев, художник «Острова сокровищ», «Айболита» и «Капитана Врунгеля»

1 сентября стало известно, что знаменитый советский художник Радна Сахалтуев ушёл из жизни. Об этом сообщил знаменитый украинский киновед Сергей Тримбач в соцсетях. Сахалтуеву было 90 лет, последние годы он проживал в Киеве.

Кончилось лето, и кончился счёт дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом. Может, искусственный интеллект поможет или ещё что-то. Самые искренние соболезнования родным и близким Радны Сахалтуева. И наша светлая печаль — среди нас жил необыкновенный талант!

Радна Сахалтуев — знаменитый советский и украинский художник-постановщик, работавший над многими популярными мультфильмами. Среди них культовый «Остров сокровищ», мультсериалы «Доктор Айболит» и «Приключения капитана Врунгеля».

Последней известной работой Радны Сахалтуева стал мультфильм «Возвращение на остров сокровищ», вышедший в 1992 году.

