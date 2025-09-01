Скидки
«Челюсти» вышли в кино в честь 50-летия — фильм ужасов стал одним из лидеров проката США

Комментарии

29 августа в США начался повторный прокат фильма «Челюсти» — знаменитого блокбастера Стивена Спилберга. Всего за несколько дней культовый триллер собрал в стране более $ 8 млн, заняв вторую строчку в местных чартах.

Ленте удалось опередить сразу две новинки: триллер «Пойман с поличным» Даррена Аронофски и драму «Супруг Роуз» Джея Роуча. Аналитики отмечают, что подобный интерес к классике говорит о том, что зрители готовы ходить на повторные показы в кино, если лента широко известна и любима публикой.

«Челюсти» — культовый фильм Стивена Спилберга, вышедший в 1975 году. Лента рассказывает историю жителей острова Эмити, которые сталкиваются с кровожадной акулой, поедающей всё больше и больше отдыхающих. Для обезвреживания хищника вместе с охотником на акул Куинтом отправляются начальник полиции Броуди и эксперт-океанограф Мэтт Хупер.

