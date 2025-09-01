Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Все новые iPhone в России стали «некачественными» — продавцам грозит штраф

Все новые iPhone в России стали «некачественными» — продавцам грозит штраф
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 сентября 2025 года, в России вступил в силу закон с новыми требованиями к смартфонам и планшетам — он обязывает предустанавливать на все новые устройства магазин приложений RuStore. Поскольку на iPhone такой возможности нет, все телефоны от Apple автоматически признаются «некачественными».

Продавцы обязаны помечать устройства, на которых нет RuStore. Однако юристы отмечают, что даже в этом случае сети магазинов электроники и маркетплейсы могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей.

Продавец, размещая на своём сайте информацию «без RuStore», фактически публично признаётся в нарушении обязательных требований законодательства.

По новому закону производителям запрещается мешать установке RuStore, блокировать его работу, ограничивать обновления или способы оплаты. Отмечается, что покупатель может запросить возврат денег или обменять «некачественный» товар.

Материалы по теме
iPhone 15 Pro снова подешевел в России — цена упала ниже 80 тыс. рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android