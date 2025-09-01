Все новые iPhone в России стали «некачественными» — продавцам грозит штраф

Сегодня, 1 сентября 2025 года, в России вступил в силу закон с новыми требованиями к смартфонам и планшетам — он обязывает предустанавливать на все новые устройства магазин приложений RuStore. Поскольку на iPhone такой возможности нет, все телефоны от Apple автоматически признаются «некачественными».

Продавцы обязаны помечать устройства, на которых нет RuStore. Однако юристы отмечают, что даже в этом случае сети магазинов электроники и маркетплейсы могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей.

Продавец, размещая на своём сайте информацию «без RuStore», фактически публично признаётся в нарушении обязательных требований законодательства.

По новому закону производителям запрещается мешать установке RuStore, блокировать его работу, ограничивать обновления или способы оплаты. Отмечается, что покупатель может запросить возврат денег или обменять «некачественный» товар.