Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Виноград с Прилучным вышел — где смотреть, сюжет, актёры, сколько серий

Стартовал сериал «Виноград» с Павлом Прилучным — доступны два эпизода
Комментарии

1 сентября состоялась премьера сериала «Виноград». Лирическая комедия с Павлом Прилучным уже стартовала в онлайн-кинотеатре Kion, для просмотра доступны два эпизода из шести.

Видео доступно во VK-группе Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Шоу рассказывает историю топ-менеджера Егора, который построил карьеру благодаря тестю и лишился работы после того, как изменил жене со стажёркой. Потеряв семью и статус, Егор отправляется домой в Анапу, где неожиданно становится владельцем виноградников.

Вместе с Павлом Прилучным в сериале также сыграли Нино Нинидзе («Сергий против нечисти») и Софья Синицына («Мастер и Маргарита»). Режиссёром выступил Владимир Щегольков («Нежность»).

Материалы по теме
Расписание выхода сериала «Виноград» с Павлом Прилучным
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android