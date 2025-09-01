Скидки
Сериал Олдскул про школу вышел: где смотреть, сколько серий, сюжет, актёры

Начался сериал «Олдскул» про учителя из СССР в современной школе — вышли три серии
1 сентября состоялась премьера школьного сериала «Олдскул». Для просмотра уже доступны сразу три эпизода в онлайн-кинотеатрах Start и Premier — остальные будут выходить каждую неделю.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Сюжет шоу рассказывает о настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР» Марии Трифоновой. На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.

Главные роли сыграли Мария Аронова («Охотники за бриллиантами»), Ефим Шифрин («Красная шапочка») и Роман Маякин («Триггер»). Режиссёром выступил Александр Жигалкин («Папаши»).

Расписание выхода школьного сериала «Олдскул»
