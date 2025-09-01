Скидки
Удав из «38 попугаев» и Матроскин — самые умные герои мультфильмов, по мнению россиян

Удав из «38 попугаев» и Матроскин — самые умные герои мультфильмов, по мнению россиян
Россияне назвали самых умных персонажей отечественных мультфильмов — по результатам опроса Rambler&Co, больше всего голосов набрали Удав из «38 попугаев» и кот Матроскин из «Простоквашино» (26% и 25% соответственно).

Респонденты отметили, что хотели бы перенять у Удава спокойствие и мудрость, а у кота Матроскина — практичность и хозяйственность. В тройку попал также мальчик Петя из «Приключений Пети и Волка», набравший 13% голосов.

Говоря о качествах идеального героя мультфильмов, опрошенные чаще выделяли доброту (способность сопереживать и помогать), ум (смекалку, любознательность, нестандартное мышление), а также честность и порядочность.

