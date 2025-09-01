Скидки
В «Телеграме» добавили возможность ставить музыку в свой профиль — вышло обновление 12.0

В «Телеграме» добавили возможность ставить музыку в свой профиль — вышло обновление 12.0
Комментарии

Разработчики мессенджера «Телеграм» представили серию нововведений в рамках обновления 12.0 — среди них изменения профиля пользователя, мини-приложения для стикеров и так далее.

Среди них:

  • возможность добавлять музыку из чата себе в профиль — для этого достаточно нажать на песню во время прослушивания;
  • обновление профиля на Android — теперь у него есть анимация прокрутки и эффекты, как на iOS;
  • возможность выбрать вкладку для отображения в профиле по умолчанию;

Фото: «Код Дурова»

  • новые динамические обои для чатов для владельцев подарков;
  • улучшения для подарков за звёзды;
  • мини-приложение @Stickers, которое позволяет создавать стикеры и управлять ими.
«Телеграм» не открывает свое представительство в России — СМИ
