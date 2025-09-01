В «Телеграме» добавили возможность ставить музыку в свой профиль — вышло обновление 12.0

Разработчики мессенджера «Телеграм» представили серию нововведений в рамках обновления 12.0 — среди них изменения профиля пользователя, мини-приложения для стикеров и так далее.

Среди них:

возможность добавлять музыку из чата себе в профиль — для этого достаточно нажать на песню во время прослушивания;

обновление профиля на Android — теперь у него есть анимация прокрутки и эффекты, как на iOS;

возможность выбрать вкладку для отображения в профиле по умолчанию;

Фото: «Код Дурова»

новые динамические обои для чатов для владельцев подарков;

улучшения для подарков за звёзды;

мини-приложение @Stickers, которое позволяет создавать стикеры и управлять ими.