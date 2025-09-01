Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Гарри Поттера» не верит, что главные актёры фильма когда-то вернутся вместе

Режиссёр «Гарри Поттера» не верит, что главные актёры фильма когда-то вернутся вместе
Комментарии

Режиссёр фильмов серии «Гарри Поттер» Крис Коламбус исключил возможность воссоединения актёров, сыгравших главные роли — Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон.

Ранее Коламбус выразил желание вновь поработать с актёрами в рамках фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя» — адаптации популярного спектакля о Гарри, Роне и Гермионе через 19 лет после школы.

Однако из-за политических разногласий с автором книг Джоан Роулинг.этой идее не суждено сбыться.

Этого никогда не произойдёт. Всё стало так сложно из-за политики. У каждого в актёрском составе есть своё мнение, которое отличается от мнения Ро, что делает это невозможным.
Материалы по теме
На Netflix вышел фильм «Клуб убийств по четвергам» от автора «Один дома» и «Гарри Поттера»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android