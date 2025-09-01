Голливуд в кризисе: фильмы не могут найти своих зрителей в кинотеатрах

Летний сезон 2025 года стал для киноделов тревожным сигналом: кассовые сборы голливудских фильмов не смогли даже повторить прошлогодние результаты, а международный рынок больше не компенсирует падение интереса американских зрителей.

Символично, что на День труда 50-летние «Челюсти» Стивена Спилберга обошли по сборам новинки проката.

Студии ожидали достичь хотя бы уровня 2023 года ($ 4,09 млрд), но прогноз не оправдался. После успешного старта с «Миссия невыполнима: Финальная расплата» и «Лило и Стич» интерес зрителей резко упал. С середины июня почти каждый уикенд фиксировалось еженедельное падение сборов, а люди всё активнее ждут премьеры в онлайн-кинотеатрах.

Главный удар пришёлся по международным рынкам. Китай, где раньше один блокбастер мог легко собрать $ 200 млн, теперь даёт не больше $ 80 млн. Во Вьетнаме зрительский интерес к голливудским творениям упал с 50% до 14%, а в Корее всё больше интереса к местному производству. В итоге многие франшизы потеряли сотни миллионов потенциальных долларов.

Эксперты отмечают, что кино всё меньше и меньше становится глобальным, а люди всё чаще просто смотрят новинки дома. Один из топ-менеджеров студий рассказывает: «Очень переживаю за будущее индустрии: фильмов выходит много, однако зрителей на них не хватает». При этом кинотеатры и кинокомпании считают, что для решения проблемы нужно выпускать ещё больше фильмов… на которые и без того ходят всё меньше.

Единственными светлыми пятнами стали сюрпризы вроде «Оружия», «Формулы-1» и «Лило и Стича». Последний фильм собрал больше $ 1 млрд — и это единственный хит такого масштаба в 2025-м.