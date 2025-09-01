Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон детективного сериала «Ронин» начнёт выходить с 6 октября на ТВ-3

Второй сезон детективного сериала «Ронин» начнёт выходить с 6 октября на ТВ-3
Комментарии

Телеканал ТВ-3 объявил дату премьеры второго сезона «Ронина» — детективный сериал начнут показывать в прямом эфире с понедельника, 6 октября. Новые серии будут выходить по будням в 18:00 мск.

Шоу продолжит историю бывшего сотрудника спецназа СОБР Ивана Доронина, который вместе с детьми живёт в Санкт-Петербурге. В какой-то момент они начинают скучать по дому в Медвежьем, где героя ждёт его возлюбленная Алёна, с которой они постоянно на связи. Мужчина решает вернуться в родную деревню и устроиться почтальоном, параллельно помогая участковому капитану Валерию Самсонову с раскрытием преступлений.

К главным ролям в сериале вернутся Дмитрий Паламарчук и Любовь Баханкова. В проекте также снимутся Александр Дьяконов и другие актёры.

Материалы по теме
Что известно о пятом сезоне новых «Папиных дочек» и фильме «Мама вернулась»
Что известно о пятом сезоне новых «Папиных дочек» и фильме «Мама вернулась»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android