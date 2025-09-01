Второй сезон детективного сериала «Ронин» начнёт выходить с 6 октября на ТВ-3

Телеканал ТВ-3 объявил дату премьеры второго сезона «Ронина» — детективный сериал начнут показывать в прямом эфире с понедельника, 6 октября. Новые серии будут выходить по будням в 18:00 мск.

Шоу продолжит историю бывшего сотрудника спецназа СОБР Ивана Доронина, который вместе с детьми живёт в Санкт-Петербурге. В какой-то момент они начинают скучать по дому в Медвежьем, где героя ждёт его возлюбленная Алёна, с которой они постоянно на связи. Мужчина решает вернуться в родную деревню и устроиться почтальоном, параллельно помогая участковому капитану Валерию Самсонову с раскрытием преступлений.

К главным ролям в сериале вернутся Дмитрий Паламарчук и Любовь Баханкова. В проекте также снимутся Александр Дьяконов и другие актёры.