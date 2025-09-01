Netflix показал первый кадр с Леди Гагой в сериале «Уэнсдей»

Netflix опубликовал первый промокадр с героиней Леди Гаги во втором сезона сериала «Уэнсдей». Продолжение шоу выйдет совсем скоро — премьера намечена на 3 сентября.

Леди Гага должна появиться во второй части сезона в роли учительницы академии «Невермор» Розалин Ротвуд. Также в новых эпизодах можно будет увидеть Гвендолин Кристи в образе директора академии Ларисы Уимс.

Фото: Netflix

Первые четыре серии второго сезона «Уэнсдей» уже доступны в онлайн-кинотеатре Netflix. Эпизоды получили высокие оценки от критиков и зрителей, однако проект уступает по просмотрам первому сезону — во многом из-за выпуска в двух частях.