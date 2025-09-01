Скидки
Вышел трейлер нового фильма «Клинок, рассекающий демонов» — премьера 11 сентября

Вышел трейлер нового фильма «Клинок, рассекающий демонов» — премьера 11 сентября
11 сентября в японских кинотеатрах выйдет полнометражный аниме-фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — вторая часть трилогии и продолжение одноимённого сериала. Пока же создатели представили новый трейлер ленты.

Видео доступно в группе «Шикимори» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Ufotable.

Первая часть «Бесконечного замка» вышла летом и заняла третье место в истории проката Японии — новинка обошла даже крайне популярный «Титаник» Джеймса Кэмерона. Трилогия завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в 2024 году.

Фильмы сначала выйдут в Японии, а затем доберутся до западного рынка.

Новый «Клинок, рассекающий демонов» вошёл в топ-4 самых кассовых фильмов в Японии
