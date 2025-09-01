Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер сериала «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков» — шоу выйдет 25 сентября

Трейлер сериала «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков» — шоу выйдет 25 сентября
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала «Дом Гиннесса». Он выйдет 25 сентября — все восемь серий будут доступны сразу.

Сериал рассказывает о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута. Автором сценария выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Видео доступно в группе «Канобу» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Действие «Дома Гиннесса» происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века и начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса, человека, благодаря которому фамильная пивоварня добилась невероятного успеха.

Материалы по теме
Сериал «Дом Гиннессов» от автора «Острых козырьков» выйдет 25 сентября — первые кадры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android